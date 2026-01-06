News Aktie News: News am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

Bei der News-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 26,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 6'945 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die News-Aktie bei 26,35 USD. Die News-Aktie sank bis auf 26,04 USD. Bei 26,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 346'734 Stück.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,38 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -16,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

