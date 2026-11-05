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05.11.2026 20:27:14
News Aktie News: News fällt am Donnerstagabend tief
Die Aktie von News gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 11,6 Prozent auf 27,00 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 11,6 Prozent auf 27,00 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'375 Punkten steht. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,91 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 28,64 USD. Zuletzt wechselten 983'080 News-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). 17,22 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,201 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus. Am 05.08.2026 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,05 USD je Aktie generiert. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte News am 11.02.2027 präsentieren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte News möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,32 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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