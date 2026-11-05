News Aktie News: News am Donnerstagnachmittag im Sinkflug

Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 8,4 Prozent auf 27,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'515 Punkten steht. Das Tagestief markierte die News-Aktie bei 27,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 445'083 News-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 31,65 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 13,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 20,69 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten News-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von News.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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