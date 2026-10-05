News Aktie 21211852 / US65249B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Montagabend höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von News. Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 28,88 USD.
Die News-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 28,88 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'778 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die News-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,88 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 227'404 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 USD) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 9,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Mit Abgaben von 23,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,201 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2026. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail
Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
20:27
|News Aktie News: News am Montagabend höher (finanzen.ch)
|
16:29
|News Aktie News: News tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: Wäre eine Investition in News von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu News Corp LLC
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen präsentieren sich stärker. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.