News Aktie News: News am Montagabend höher

Die News-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 28,88 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'778 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die News-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,88 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 227'404 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 USD) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 9,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Mit Abgaben von 23,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,201 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2026. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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