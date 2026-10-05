News Aktie News: News tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die News-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,70 USD an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'756 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die News-Aktie bis auf 28,80 USD. Die Abwärtsbewegung der News-Aktie ging bis auf 28,42 USD. Mit einem Wert von 28,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87'637 Stück gehandelt.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,28 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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