News Aktie 21211852 / US65249B1098
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04.09.2026 20:27:13
News Aktie News: News fällt am Freitagabend
Die Aktie von News gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 30,72 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 30,72 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'714 Punkten steht. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,47 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,79 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 323'348 News-Aktien.
Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 2,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 27,72 Prozent sinken.
Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei News noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 USD in den Büchern gestanden. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 05.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,32 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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