News Aktie 21211852 / US65249B1098
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04.09.2026 16:29:00
News Aktie News: News büsst am Freitagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von News. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 30,50 USD.
Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 30,50 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'726 Punkten notiert. In der Spitze büsste die News-Aktie bis auf 30,47 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 30,79 USD. Zuletzt wechselten 75'054 News-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD an. Mit einem Zuwachs von 3,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 27,21 Prozent wieder erreichen.
News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Am 05.08.2026 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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