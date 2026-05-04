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04.05.2026 20:27:13

News Aktie News: News am Abend schwächer

News Aktie News: News am Abend schwächer

Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 26,07 USD.

News
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Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 26,07 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'198 Punkten steht. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,01 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 301'435 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 14,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten News-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,204 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.02.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte News am 07.05.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von News.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com

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