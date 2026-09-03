News Aktie News: News präsentiert sich am Abend fester

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 30,89 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'754 Punkten tendiert. Der Kurs der News-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,06 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 30,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 267'175 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 31,65 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 2,48 Prozent Luft nach oben. Am 10.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2026. Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte News einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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