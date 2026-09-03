News Aktie News: News präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 31,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'704 Punkten notiert. Die News-Aktie legte bis auf 31,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 30,92 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83'764 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 22,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 39,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,201 USD je News-Aktie. Am 05.08.2026 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat News 2.34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2027 1,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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