03.03.2026 20:27:13

News Aktie News: News stabilisiert sich am Dienstagabend

Die Aktie von News zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Bei der News-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 23,98 USD.

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der News-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 23,98 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 6'824 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die News-Aktie bei 24,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 23,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 337'489 News-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 24,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,204 USD belaufen. Am 05.02.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent auf 2.36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je News-Aktie belaufen.

Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com

