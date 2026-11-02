News Aktie News: News am Abend stärker

Das Papier von News legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 29,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'566 Punkten steht. Der Kurs der News-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,90 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 308'322 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,48 Prozent. Am 10.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 33,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,05 USD je Aktie generiert. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von News rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 USD je News-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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