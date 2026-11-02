|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Abend stärker
Die Aktie von News zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von News nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 29,73 USD.
Das Papier von News legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 29,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'566 Punkten steht. Der Kurs der News-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,90 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 308'322 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,48 Prozent. Am 10.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 33,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,05 USD je Aktie generiert. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 04.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von News rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 USD je News-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail
Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
20:27
|News Aktie News: News am Abend stärker (finanzen.ch)
|
16:29
|News Aktie News: News legt am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in News von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu News Corp LLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.