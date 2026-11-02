News Aktie News: News legt am Montagnachmittag zu

Das Papier von News legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 29,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die News-Aktie bei 29,90 USD. Bei 29,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 104'782 Aktien.

Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,35 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 34,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,201 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 USD, nach 0,05 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,81 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können News-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,32 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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