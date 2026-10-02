News Aktie 21211852 / US65249B1098
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02.10.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Freitagabend behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von News. Kaum Ausschläge verzeichnete die News-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 28,66 USD.
Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der News-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 28,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'715 Punkten steht. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,00 USD. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,20 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 360'555 News-Aktien umgesetzt.
Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte News 0,05 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,32 USD je Aktie in den News-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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