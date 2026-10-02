News Aktie News: News am Nachmittag mit Kursplus

Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die News-Aktie bei 29,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 158'127 News-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,74 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,20 USD am 10.02.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 23,02 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,201 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte News 2.11 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,32 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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