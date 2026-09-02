News Aktie News: News gewinnt am Abend an Boden

Die News-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 30,74 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'670 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die News-Aktie bei 31,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 300'477 News-Aktien.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD. Derzeit notiert die News-Aktie damit 2,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 38,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,201 USD ausgeschüttet werden. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.34 Mrd. USD im Vergleich zu 2.11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2027 1,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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