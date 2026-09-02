News Aktie News: News am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 31,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. Bei 31,32 USD erreichte die News-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 30,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 87'914 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,70 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.02.2026 Kursverluste bis auf 22,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. Am 05.08.2026 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte News 2.11 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,32 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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