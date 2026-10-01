News Aktie News: Anleger schicken News am Donnerstagabend ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 28,34 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'668 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,19 USD aus. Bei 28,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 271'796 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,65 USD markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 11,68 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,81 Prozent gesteigert.

Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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