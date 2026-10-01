News Aktie News: News tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,56 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'636 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 28,49 USD. Bei 28,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 95'764 News-Aktien den Besitzer.

Bei 31,65 USD markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 9,78 Prozent niedriger. Am 10.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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