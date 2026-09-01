News Aktie News: News am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Mit einem Wert von 30,70 USD bewegte sich die News-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten tendiert. Die News-Aktie legte bis auf 30,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 30,54 USD. Bei 30,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 338'704 News-Aktien.

Bei 31,65 USD markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,68 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,201 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.34 Mrd. USD – ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,32 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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