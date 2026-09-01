News Aktie News: News am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 30,87 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'655 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die News-Aktie bis auf 30,87 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,57 USD. Bisher wurden heute 105'934 News-Aktien gehandelt.

Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,07 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. News gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 USD, nach 0,05 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat News 2.34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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