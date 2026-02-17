New Yorker Konjunkturindex sinkt im Februar leicht

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Grossraum New York ist im Februar leicht gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf plus 7,1. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf plus 10,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 7,7 gelegen.

Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

"Die Produktionstätigkeit expandierte weiterhin moderat. Die Unternehmen blieben optimistisch, dass sich die Bedingungen weiter verbessern würden und ein Beschäftigungswachstum zu erwarten sei", sagte Richard Deitz, Wirtschaftsforschungsberater bei der New Yorker Fed.

Die Auftragseingänge stiegen etwas schwächer, während die Lieferungen nach dem starken Wachstum im Vormonat stabil blieben, so die Umfrage. Die Indizes für Beschäftigung und durchschnittliche Wochenarbeitszeit stiegen leicht an, nachdem sie im Januar gefallen waren.

Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.

