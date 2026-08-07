New York Times stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

New York Times hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.500 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 762.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 685.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch