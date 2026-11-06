New York Times präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New York Times hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.500 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat New York Times 768.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 700.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch