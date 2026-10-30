New York Mortgage Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New York Mortgage Trust liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New York Mortgage Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

New York Mortgage Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.360 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 188.4 Millionen USD gegenüber 180.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch