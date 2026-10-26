New York Community Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

New York Community Bancorp gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat New York Community Bancorp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch