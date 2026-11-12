New Wave Group Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

New Wave Group Registered B hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.77 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.25 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat New Wave Group Registered B im vergangenen Quartal 2.66 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte New Wave Group Registered B 2.39 Milliarden SEK umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.80 SEK sowie einem Umsatz von 2.68 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch