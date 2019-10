New Venturetec weist vor Liquidation einen Gewinn aus

Die Beteiligungsgesellschaft New Venturetec, die liquidiert werden soll, weist die dazugehörende geprüfte Bilanz aus.

Demnach sei im Vorfeld der Liquidation in der Periode vom 1. Oktober bis zum 9. Juli ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 28,5 Millionen Franken erreicht worden, teilte New Venturetec am Donnerstagabend mit.

Ziehe man künftige Kosten zur Erfüllung vertraglicher Abmachungen wie Beraterhonorare, Zinskosten oder weitere im Zusammenhang mit der Liquidation anfallende Aufwendungen vom Gewinn ab, dann verbleibe noch ein Plus von 27,9 Millionen Franken, hiess es weiter. Die Eröffnungsbilanz zur Liquidation stehe nun bereit und könne eingesehen werden.

Die noch verbleibenden Vermögenswerte von New Venturetec bestehen hauptsächlich noch aus Liquiditätsbeständen in US-Dollar sowie der Beteiligung an Myriad. Bei der Veräusserung dieser Werte werde der Liquidator die Anlagerichtlinien der Gesellschaft berücksichtigen, versicherte New Venturetec.

mk/ra

Zug (awp)