New-Venturetec-Aktie springt zweistellig hoch: VRP Peter Friedli stimmt Liquidation zu

Der Gründer und Verwaltungsratspräsident der Beteiligungsgesellschaft New Venturetec, Peter Friedli, hat seinen Rücktritt angekündigt.

Der Schritt erfolge zur Generalversammlung am 10. Juli, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss mitteilte.

Zudem habe Friedli den Verwaltungsrat darüber informiert, dass er der Liquidation des Unternehmens zustimmen werde. Dies jedoch unter der Bedingung, dass ein externer Liquidator damit beauftragt werde, wie es weiter hiess. Der zwischen dem Unternehmen und Friedli bestehende Anlageberatungsvertrag werde im Rahmen der Vertragsvereinbarungen aufgelöst.

Bei New Venturetec hatte eine Gruppe von Aktionären, die rund 18 Prozent der Aktien halten, der Generalversammlung die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beantragt. Nachdem das Venture-Capital-Unternehmen seine grösste Beteiligung gewinnbringend verkaufen musste, wollen die Aktionäre ihr Investment beenden.

Der Verwaltungsrat hatte zuvor empfohlen, sämtliche von der Gruppe eingereichten Anträge abzulehnen. Friedli hatte zuletzt seinen Anteil am Unternehmen auf gut 27 Prozent von zuvor rund 22 Prozent erhöht. Die wenig liquiden New Venturetec-Aktien haben ihren Wert seit Jahresbeginn um rund 70 Prozent gesteigert und schlossen am Mittwoch bei 9,10 Franken.

Am Nachmittag kletterte die Aktie um 12,1 Prozent auf 10,20 Franken.

Zug (awp)