New Value will Portfoliofirma TLNT ganz übernehmen

Dazu seien für die restlichen 49,46 Prozent Serie-A-Aktien von TLNT und 97,78 Prozent der Serie-B-Titel eine Kaufvereinbarung unterzeichnet worden, teilte New Value am Dienstagabend mit.

Bezahlen will New Value die Übernahme mit Barmittel und eigenen Aktien. Um dafür und für die jüngst angekündigte Übernahme der EyeEm Group, eine deutsche Online-Plattform für Fotografie, genügend Mittel zur Verfügung zu haben, soll wie bereits mitgeteilt eine Kapitalerhöhung im Umfang von insgesamt bis zu rund 8,5 Millionen Franken durchgeführt werden.

Die Kapitalerhöhung soll mittels Sacheinlage durch Ausgabe von ebenso vielen nicht kotierten Namenaktien zu je einem Franken nominal mit Ausgabepreis von je einem Franken erfolgen. Diese Transaktion wird unter anderem an der am 18. Juni geplanten ausserordentlichen Generalversammlung beantragt.

Zudem zieht New Value die Prüfung einer Transformation von einer Beteiligungsgesellschaft in eine operative Gesellschaft. Anlass dazu gebe, dass man nach den Übernahmen von EyeEm und TLNT im vollen Besitze von Unternehmen mit komplementärem Charakter in der Kreativbranche sei. TLNT etwa hält das operative Geschäft von Online-Plattformen für Kreative wie Zooppa.com und Ello.co.

Im gleichen Zug würde auch der Wechsel des Handelssegments an der Schweizer Börse SIX sowie eine Kotierung der bislang nicht kotierten Namenaktien ins Auge gefasst, heisst es weiter. Dabei würde man mittels Aktiensplitt eine Einheitsaktie schaffen.

