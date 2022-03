New Value will ab 29. März als Talenthouse AG (THAG) gehandelt werden

Ab dem 29. März 2022 werde die frühere Beteiligungsgesellschaft als Talenthouse AG unter dem Kürzel THAG operieren, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Talenthouse habe dazu die Kotierung und die Zulassung zum Handel von 418'337'210 Aktien an der SIX Swiss Exchange beantragt.

Ab dem genannten Datum werde die Gesellschaft dann eine Einheitsnamenaktie haben, den Unternehmenszweck von einer Investmentgesellschaft in ein operatives Unternehmen angepasst haben und vom Investment Company Standard zum International Reporting Standard an der SIX gewechselt haben. Somit dürften die von der Generalversammlung am 24. November 2021 gefassten Beschlüsse umgesetzt sein, heisst es.

Bis zum 28. März 2022 wird New Value, deren Aktien im Jahr 2006 erstmals kotiert wurden, mit 3'287'233 Namenaktien zu einem Nennwert von je 10 Rappen an der SIX kotiert sein, danach wird sich das ausgegebene Aktienkapital der Talenthouse AG laut Mitteilung auf 421'624'443 Namenaktien zu einem Nennwert von ebenfalls 10 Rappen aufteilen.

Talenthouse hat den Angaben nach seinen Hauptsitz in London sowie Büros in LA, NYC, Berlin, Mailand und Philadelphia. Es handelt sich dabei um eine "globale Kreativplattform, die Kreativen auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene zu mehr Erfolg verhilft, indem sie wirtschaftliche Möglichkeiten für Kreative demokratisiert, damit diese mit einigen der interessantesten Marken der Welt zusammenarbeiten können". Talenthouse vereine die kreativen Community-Plattformen von Talenthouse, EyeEm, Ello, Zooppa und Jovoto, um die Erstellung, Verbreitung und den Konsum von Content "radikal zu erneuern".

uh

Baar (awp)