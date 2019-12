New Value: Wegen Wertberichtigungen wird sich NAV vermindern

Baar (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft New Value muss wegen der Entwicklung bei der Portfolio-Gesellschaft Bogar eine Wertberichtigung vornehmen. Aufgrund dieser Korrektur werde sich der NAV (Net Asset Value) der an der SIX kotierten Gesellschaft um 0,18 Franken pro Aktie vermindern, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Der Jahresabschluss bei Bogar werde schlechter als erwartet ausfallen, schrieb New Value. Die bisherigen Annahmen für die Mehrjahresplanung sehe man daher nun als zu ambitioniert an. Ferner habe New Value im Dezember die Swiss Diagnostic Solutions zum NAV-Wert veräussert. Bereits über die Bühne gegangen ist der Verkauf der Sensimed SA an die japanische Seed Co. Ltd. Der Erlös daraus sein aber nur "minimal" gewesen.

ra/mk