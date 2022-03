New Value verschwindet: Aktien von Talenthouse jetzt an der Schweizer Börse kotiert - Talenthouse-Aktie mit Kurssprung

Talenthouse war früher ein Portfoliounternehmen der SIX-kotierten Beteiligungsgesellschaft New Value.

Damit werde eine neue Branche an der Schweizer Börse geschaffen, die "Creator Economy", teilte die SIX Swiss Exchange mit. Es handle sich um das zweite Listing in diesem Jahr.

Davor war der Unternehmenszweck von New Value von dem einer Beteiligungs- in den einer operativen Gesellschaft umgewandelt worden. Damit einher ging der Namenswechsel der kotierten Gesellschaft.

Die 418,3 Millionen Aktien von Talenthouse AG wurden mit einem Referenzpreis von 0,94 Franken je Aktie kotiert. Aus dem aktuellen Kurs von 0,95 Franken je Aktie ergibt sich für das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 401 Millionen Franken.

Laut dem Kotierungsprospekt ist Talenthouse schwer defizitär. Für das Geschäftsjahr wies das Unternehmen dort einen Umsatz von 9,9 Millionen Euro sowie einen Verlust von knapp 16,8 Millionen aus. Das ist ein Fehlbetrag von 0,04 Euro pro Aktie. Die Zahl der Mitarbeitenden der ganzen Gruppe per Mitte 2021 wird mit 106 angegeben.

Talenthouse hat nach eigenen Angaben seinen Hauptsitz in London sowie Büros in LA, NYC, Berlin, Mailand und Philadelphia. Es handle sich dabei um eine "globale Kreativplattform, die Kreativen auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene zu mehr Erfolg verhilft, indem sie wirtschaftliche Möglichkeiten für Kreative demokratisiert, damit diese mit einigen der interessantesten Marken der Welt zusammenarbeiten können".

>Zürich (awp)