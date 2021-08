New Value stösst Beteiligung an Bogar AG ab

Grund dafür sei die Änderung des Investitionsfokus von New Value auf Beteiligungen an privaten Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Freitagabend in einem Communiqué mit.

Damit passe die Firma Bogar mit ihrer Geschäftstätigkeit im Bereich "Tiergesundheit und -ernährung mit pflanzlichen Inhaltsstoffen" nicht mehr in diesen neuen Fokus. Bogar verkauft Haustierpflegeprodukte und Ergänzungsfuttermittel.

Deshalb veräussere New Value ihren bisherigen Anteil von 40,9 Prozent an der Bogar AG durch frühzeitige Ausübung einer Put-Option. Die Transaktion erfolge durch Verrechnung von Verbindlichkeiten der New Value AG in Höhe von 1,44 Millionen Franken und habe keinen Einfluss auf den Net Asset Value der New Value, hiess es weiter.

jb/tp

Zürich (awp)