New Value plant Kapitalerhöhung von bis zu 50 Millionen Franken - Aktie steigt

Die Aktionäre sollen am 16. April an einer ausserordentlichen Generalversammlung darüber abstimmen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Der Beschluss diene als Vorbereitung für eine später folgende Sacheinlage von Beteiligungen an Firmen, die im Bereich der Erstellung von digitalen Inhalten tätig sind, wie es weiter heisst. Nähere Angaben dazu macht New Value derzeit nicht. Das Projekt befinde sich zurzeit in der Detailplanung und man werde darüber zu gegebener Zeit informieren.

An der ao GV soll es zudem zu einem Wechsel auf dem Posten des Verwaltungsratspräsidenten kommen. Der derzeitige VRP Hans van den Berg hat seinen Rücktritt angekündigt. Neu soll Roman Scharf das Amt übernehmen. Er ist Mitgründer und Partner des Venture-Capital-Unternehmens 3VC. 2005 habe er das VoIP-Startup Jajah initiierte, das 2009 von Telefonica übernommen wurde. Zuvor war Scharf Mitbegründer und Leiter von Ecotech Software in Deutschland, wie es weiter heisst.

Die New Value-Aktie gewinnt aktuell an der SIX 1,25 Prozent auf 0,486 Franken.

yr/kw

Baar (awp)