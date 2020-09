New-Value-GV genehmigt alle Anträge

Baar (awp) - Die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft New Value haben am Freitag an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen mit grosser Mehrheit zugestimmt. Diese teilte das Unternehmen am Wochenende mit.

Unter anderem sei von den Aktionären akzeptiert worden, in Ergänzung zum ordentlichen Kapital genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von 164'361.60 Franken zu schaffen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, die Kapitalerhöhung bis zum 04. September 2022 vorzunehmen. Damit sei das am 22. August 2020 abgelaufene genehmigte Kapital erneuert worden, so die Mitteilung weiter.

rw/