New Residential Investment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

New Residential Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei New Residential Investment noch ein Gewinn pro Aktie von 0.350 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat New Residential Investment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch