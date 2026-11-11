New Providence Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New Providence Acquisition A hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.450 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 42.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New Providence Acquisition A 14.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch