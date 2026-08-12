New Providence Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

New Providence Acquisition A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.77 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Providence Acquisition A -0.410 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2617.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte New Providence Acquisition A einen Umsatz von 1.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch