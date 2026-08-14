New Peoples Bankshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

New Peoples Bankshares hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 15.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New Peoples Bankshares 14.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch