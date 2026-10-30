New Oriental Education Technology Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New Oriental Education Technology Group lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.70 USD, nach 1.50 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.88 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte New Oriental Education Technology Group einen Umsatz von 1.53 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch