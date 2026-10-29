New Oriental Education Technology Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

New Oriental Education Technology Group äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.33 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.18 HKD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.70 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 11.94 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch