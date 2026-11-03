New Nordic Healthbrands AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Nordic Healthbrands AB hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.31 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei New Nordic Healthbrands AB ein EPS von 0.220 SEK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat New Nordic Healthbrands AB 144.2 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 139.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch