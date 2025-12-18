New Nadina Explorations: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

New Nadina Explorations hat am 16.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.030 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei New Nadina Explorations ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch