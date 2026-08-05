New Mountain Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New Mountain Finance hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat New Mountain Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 82.98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.5 Millionen USD im Vergleich zu 96.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch