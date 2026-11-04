New Mountain Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

New Mountain Finance präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25.65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch