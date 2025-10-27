|
27.10.2025 06:37:00
New Jubilee Ins XDXB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
New Jubilee Ins XDXB hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4.27 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.36 PKR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.53 Milliarden PKR – ein Plus von 10.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Jubilee Ins XDXB 3.20 Milliarden PKR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
