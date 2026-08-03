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04.08.2026 00:08:15

New Jersey Resources Swings To Q3 Profit

New Jersey Resources
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(RTTNews) - New Jersey Resources Corp. (NJR) on Monday reported a profit for the third quarter, compared with a loss a year ago.

The energy infrastructure company reported third-quarter net income of $9.7 million or $0.10 per share, compared with a net loss of $15.1 million or $0.15 per share in the prior-year quarter.

Net financial earnings, a non-GAAP measure, increased to $11.3 million or $0.11 per share from $6.2 million or $0.06 per share last year.

Steve Westhoven, President and CEO of New Jersey Resources, stated, "Our year-to-date performance reflects the continued strength of our diversified business model, supported by solid execution across our operations. We are pleased to raise the lower end of our fiscal 2026 NFEPS guidance, as we remain focused on delivering reliable, affordable energy and long-term value for our shareowners."

For fiscal 2026, New Jersey Resources tightened its NFEPS guidance to a range of $3.52 to $3.62 from its prior range of $3.48 to $3.63. The company maintained its long-term annual NFEPS growth target of 7% to 9%, based on fiscal 2025 NFEPS of $2.83 per share.

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