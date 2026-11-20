New Jersey Resources äusserte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.150 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 374.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New Jersey Resources 341.5 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3.62 USD beziffert, während im Vorjahr 3.33 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.53 Prozent auf 2.27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch