New Jersey Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

New Jersey Resources lud am 03.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.150 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 349.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 323.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch